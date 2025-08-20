Това ли е причината за смъртта на 8-годишното дете в Несебър?

© Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, загинал в Несебър. Това научи неофициално NOVA. Във вторник бяха повдигнати обвинения на тримата служители и те бяха задържани за срок до 72 часа.



Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.



Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.