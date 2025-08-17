© виж галерията "Здравейте, скъпи братя и сестри,



​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.



Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.



​Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.



Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.



​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.



​Благодаря ви!"



Това написаха във Фейсбук страницата, озаглавена "Словото на Бог".



Под публикацията беше разпространена снимка на двете момичета, които пострадаха след злополучния инцидент в София.



