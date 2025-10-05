Трагедия на рали във Варна: Загинал и много тежко ранени

© Трагедия на рали във Варна. Автомобил се вряза в зрителите по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, съобщиха от полицията във Варна.



По първоначална информация е загинал 60-годишен човек от публиката, а осем са ранените.



Жена на 27 г. е в реанимация настанена, с опасност за живота.



Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.



След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.



Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Сигналът е получен към 11:10 ч.



На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.