2800 начинаещи водачи са преминали обучение по стария хартиен модел – без ясна проверка на реално проведените учебни часове и без доказателства, че действително са се явявали на кормуване. Това показват данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (позната като ДАИ) за последните три месеца.Случаят доби особена тежест след трагичната катастрофа край Созопол, при която загина 18-годишният Йордан и двамата му приятели – Леон и Вальо. Проверка в автошколата, където Йордан е бил обучаван, показа редица пропуски и съмнения за фиктивно провеждани часове.По документи младежът е завършил обучението си на 11 юли – точно ден преди да влезе в сила новото изискване всички практически часове да се отчитат чрез дигитално приложение. До този момент обучението се е водело на хартиен картон, без каквато и да е възможност за последваща проверка.Инструкторът Николай Киряков призна, че часовете са били ограничени по светлата част на деня заради разписанията на автобусите на курсистите."Ще ме санкционират, ясно ми е. Трябва да има някой виновен и това ще съм аз“, коментира той пред вестник "Телеграф".Според експерта Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, "хартиеният картон е едно нищо“. Той подчертава, че много курсисти минават само 10–12 от общо 31 задължителни часа, за да спестят време и пари – за сметка на безопасността.От 12 юли дигиталното приложение за отчет на учебните часове стана задължително. Но вратичка в наредбата позволява ръчно вписване при "липса на интернет“. Така обаче старите схеми продължават – просто вместо химикал се използва пръст на екрана.Статистиката на ИААА сочи, че от 12 юли насам над 88 000 от общо 560 000 учебни часа (15,7%) са били въведени ръчно – според Георгиев това в 99% от случаите означава фалшиви данни.Експертът поставя и под съмнение факта, че Йордан се е явил на изпит чак на 23 септември – два месеца и половина след "приключване“ на обучението. "Вероятно реалните му часове са проведени след 12 юли, но са вписани със задна дата, за да се избегне дигиталният контрол“, коментира той, допълвайки, че графологична експертиза може да докаже несъответствия в подписите.Междувременно кръвните проби на Йордан показаха, че той е бил трезвен по време на катастрофата.Кметът на родното му село Зидарово, Христо Бардуков, призова за човечност и съпричастност:"Йордан не пушеше, не употребяваше алкохол, беше отличник. Леон владееше пет езика, Вальо беше пример за подражание. Единственият им грях беше, че останаха слаби пред огъня на младостта. Хора, осъзнайте се и бъдете по-добри.“Тримата младежи бяха изпратени във вечния им път с опела в Созопол и Зидарово.