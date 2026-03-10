на 26-годишния Александър Пенчев на 26 години. В хода на продължаващи издирвателни действия и извършен обход в кв. Боян Българанов" тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда.
На последен етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж. Образувано е досъдебно производство, извършва се оглед в присъствие на съдебен лекар.
Към момента данни за насилствена смърт няма. Причината за смъртта му ще стане ясна след приключване на аутопсията.
Трагична развръзка! Намериха тялото на 26-годишния Александър
© Д.Йорданов
Още от категорията
/
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
15:37
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:59
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.