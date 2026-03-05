Трайчо Трайков: България получава реално конкурентно предимство в газовата криза
България получава реално конкурентно предимство в газовата криза, защото около 40% от потреблението се покрива от дългосрочния договор с азербайджанския консорциум, където цената е обвързана с петролните деривати и се изчислява със забавяне от девет месеца. Това означава, че страната не поема директно шоковете от спотовите пазари, където природният газ поскъпва многократно по‑рязко.
Това написа във Facebook профила си служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.
"Петролните деривати се движат по‑умерено, а забавеният ефект дава време на индустрията да планира и на държавата да реагира.
Така цените у нас остават по‑стабилни и предвидими, което е ключово в период на енергийна несигурност.И изпитвам лично удовлетворение, че преди 15-тина години, като министър, предприех необходимите действия да имаме и газова връзка с Гърция, и договор за газ от Азербайджан, и акционерно участие в терминала", добави Трайков.
Даскала1
на 05.03.2026 г.
Този енерго тъпанар пак си приписа чужди заслуги. Само не каза останалите 60% от доставения газ, на каква цена са, ще постъпват ли ритмично. Прекратяването на дългосрочния догово за доставка на газ от Русия, бе най-голямото национално предателство. Десните партии извън закона! Стига фашизъм в България! Да живвее Русия!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.