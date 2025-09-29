Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!

© Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! Това написа във Фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, който коментира инцидента със служителите на ИААА, които поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс.



Ето какво споделя още той:



"ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", пише още Трайков.