Процесът по предоговаряне на споразумението с "Боташ" е започнал, но все още няма отговор от турска страна. Това стана ясно от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на NOVA NEWS.

Той обяви, че е разговарял с турския министър на енергетиката. "Това, което аз направих, е да разговарям последователно със зам.министъра, а после и с министъра на енергетиката на Турция. Разбрахме се как да процедираме. Изготвихме доста подробна позиция по договора с "Боташ" и по други енергийни теми от взаимен интерес. Работната група от експерти изготви и подробен доклад и в по-кратък вид меморандум в писмо, което изпратихме на турската страна с покана за разговори. Ние сме свършили всичко, което беше възможно, те предполагам, че изчакват да дойде редовното правителство, за да продължат", заяви Трайков.

Енергийният министър посочи защо разписаното към момента не носи дивиденти на България. "Договореният капацитет е изцяло непостижим за българското потребление. Тоест, ние дори само от там да внасяме, пак не можем да го използваме, дори целия си газ от там да го прекараме", посочи Трайков.

Той коментира още, че по договора е платена значителна сума, като в един момент плащането е спряно, но продължава да се фактурита. По отношение на използването, то всяка година е между 10% и 20%. "Дори и да се използва на 100%, това пак не го прави печаливш автоматично", заяви той. "Нашата позиция е, че не искаме да прекратяваме договора, просто искаме да го направим разумен", допълни той.

"Ситуацията е сложна и изисква решителни действия. Не искам оттук нататък да предпоставям нищо, нека следващият министър да формулира своето виждане, да изгради стратегия и да я следва", каза още Трайков.

Енергийният министър коментира и ситуацията в Близкия изток и цените на горивата. За да се нормализира ситуацията, ще е нужно технологично време, смята Трайков. "Корабите да се разпределят нормално по маршрутите си, защото сега там има едно огромно стълпотворение на тонаж, който не може да се използва и това води до повишение на цените на транспорта, съответно и на застраховките", каза той.

По думите му наближаващите през есента избори в САЩ поставят под натиск администрацията да предприеме стъпки, така че цените на горивата да паднат и там. Той посочи, че в рамките на ЕС енергийните съвети се готвят за всякакви сценарии, включително и за такъв, свързан с физически недостиг.

Трайков подчерта, че за момента цените се вдигат, но физически недостиг няма. "Има недостиг на определени видове продукти, например на керосин. В рамките на Съюза голяма част от керосина е вносен, включително и от Персийския залив. За България обаче това не е така, тъй като "Нефтохим" произвежда от всички горива повече, отколкото е нашето вътрешно потребление", посочи енергийният министър.

Той увери, че резервите от гориво, с които България разполага, не са използвани и са налични.