Трайчо Трайков.
"Идеята е добра - България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме неговите параметри. За това се разбрахме – да продължим разговорите в София", обясни още Трайков.
Той поясни, че от турска страна има както готовност, така и разбиране да се обсъждат промени.
"Става дума за много специфични параметри. Турция също има своите интереси, а освен това имаме и други съвместни проекти. В момента обсъждаме например и зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Това, за което се разбрахме сега, е, че ние ще подготвим позиция, в която ще изложим конкретните параметри, по които искаме да разговаряме", обясни той.
Трайков: Има готовност от страна на Турция да обсъдим промени по договора с "Боташ"
©
Още по темата
/
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
03.02
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022, а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023
31.01
Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"
07.10
Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
01.10
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
10.08
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Още от категорията
/
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
18:28
Служебният премиер Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
18:02
Пенсионирани лейтенант и войник от украинските сили са задържани в България и обвинени в шпионаж
17:06
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент
16:53
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
15:37
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.