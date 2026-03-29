Трайчо Трайков подписа стотици допълнителни споразумения към вече сключени договори по ключови енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост. Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници в рамките на Инвестиция C13.I4 (процедурите BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), системи за съхранение и съхранение на електроенергия от ВЕИ по Инвестиция C4.I8 (процедура (BG-RRP-4.034), както и над 20 допълнителни споразумения с общините по инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (Инвестиция C4.I3).
"Най-важното за екипа ни в последните дни беше да гарантираме, че започнатите проекти ще бъдат успешно завършени и страната ни ще се възползва максимално от възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост. Затова в последните дни подписах стотици анекси за инвестиции на общини и компании в производство на чиста енергия, батерии и повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за улично осветление в населените места“, заяви министър Трайков. По думите му подписаните допълнителни споразумения осигуряват необходимото допълнително технологично време за изпълнение, отчитане и разплащане на проектите, без да се компрометират целите на Плана за възстановяване и устойчивост. "Целта е ясна: проектите да бъдат завършени, средствата – инвестирани, а ефектът – видим“, подчерта още министърът.
Той призова всички бенефициенти да следят профилите си в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН, за да подпишат от своя страна документите си в срок - до 31.03.2026 г.
Инвестициите, администрирани от Министерството на енергетиката, в качеството му на Структура за наблюдение и докладване по ПВУ, са насочени към ускорена декарбонизация, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система на страната.
По Инвестиция C13.I4: “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия" (преди C4.I6) се изпълняват две процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033 с общо финансирани 313 договора на обща стойност над 297 млн. евро. Предоставянето на безвъзмездна помощ по проектите ще доведе до изграждането на 3 148 MW инсталирана мощност от ВЕИ, както и 1 220 MW инсталирана мощност на ЛСС.
По инвестиция Инвестиция C4.I8 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия (RESTORE)“ се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро, насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9 750 мегаватчаса.
По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се изпълняват 139 проекта на обща стойност над 81 млн. евро, като очакваният ефект е намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно.
"В моменти като сегашния всички виждаме значението на ефективното производство и потребление - в себестойността на енергията и сметките, които плащаме“, заяви министър Трайков.
Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро, като реализацията им ще доведе до по-гъвкава, по-сигурна и по-независима енергийна система.
Министерството на енергетиката ще продължи да следи отблизо изпълнението на проектите и да предприема всички необходими действия за тяхното успешно приключване.
Трайков подписа над 160 допълнителни споразумения за стотици милиони евро по ПВУ
