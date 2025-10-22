Гроздан Караджов след срещата си с местните власти в крайдунавския град днес, предаде репортер на "Фокус".
"НКЖИ започва работа по терминала. Предвиждаме процедурата за концесия да започне дори преди фактическото му завършване. По отношение на пристанищата имаме избран консултант, изтекъл е срокът за обжалване и предстои подписване на договора. До края на април очакваме концесионната процедура да е приключила“, обяви министърът.
Караджов коментира и работата по свързаността ни с Румъния, като от думите му става ясно, че съдействие от северната ни съседка липсва.
"От пет месеца работим по пътната карта за коридорите север–юг. Видно е, че има желание от страна на Румъния да остане само една точка – Русе – Гюргево. Те нямат готовност дори да подпишат съгласие за нови мостове. Не става дума за пари или реално изпълнение, а просто за споразумение на хартия", каза той.
Подобно е и отношението към третия мост в Русе. Екологичната процедура е отлагана 17 пъти. След оказан достатъчен натиск, процедурата се задвижи, но ще минат доста години преди да се стигне до проектиране и финансиране, уточни министърът.
По думите на Караджов, фериботът Русе-Гюргево има капацитет да поеме 25% от трафика по Дунав мост. В критичния комент, когато той се ремонтира, имахме голяма нужда от него. Въпросът е поставен неколкократно, но резултат няма. Настоявано е и за среща с румънското правителство, но тя бива отменена, понеже не присъствала в дневния ред на съседите ни.
