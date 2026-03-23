“24 часа".
“Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват. Това е 1,6% спад спрямо предишното проучване на “Тренд", което се публикува на 23 февруари.
На втора позиция е ГЕРБ с 19,7% (0,7% спад спрямо февруари).
При третите - ПП-ДБ, с 11,8% има 0,9% ръст от миналото проучване, което показва, че партията се възстановява след мистерията “Петрохан", когато близо 2% избиратели се бяха отдръпнали.
Плътно зад ПП-ДБ стои ДПС с 10,5% (без промяна), а “Възраждане" е на пета позиция със 7,9% (0,1% растеж). “БСП-ОЛ" остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите, сочат още данните. През февруари БСП бяха с 3,8%.
Под чертата остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта обаче се появява формацията около Николай Попов “Сияние" с 2,9%. Това е бащата на загиналото момиченце, което създаде гражданско движение, в което се включват различни фигури, включително и други близки на загинали при катастрофи по пътищата ни. След “Сияние" се нареждат “Има такъв народ" (2,6%), АПС (1,7%) и “Величие" (1,5%).
Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с “не подкрепям никого", който е 1,7%, посочват от “Тренд".
Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на “Тренд" през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април.
Реализация на изследването: "Тренд"
Възложител: "24 часа"
Обем на извадката: 1001 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г.
Представителност: за пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: пряко стандартизирано интервю "лице в лице"
Период на провеждане: 13-19 март 2026 г.
Максимално допустима стохастична грешка: ± 3.1%
