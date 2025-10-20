ЗАРЕЖДАНЕ...
Треньорката на Краси, който беше наръган в мол: Чаках го да дойде на тренировка! Каза, че идва!
© Фейсбук
"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", пише Колева.
Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.
