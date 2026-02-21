Три имена празнуват на днешния 21 февруари
В този сан Евстатий взел участие в Първия Вселенски събор (325 г.) и твърдо защитавал православното учение против еретика Арий. В 326 г. той отишъл в Грузия, току-що просветена с християнската вяра, за да постави там пастири за новопокръстените.
Като се върнал оттам, той продължавал усърдно да се занимава с делата на Църквата и бил обичан и уважаван от християните като човек, изпълнен с добродетели и дълбока християнска мъдрост.
Със своята мъдрост и непоколебима вяра той се утвърдил като един от най-ревностните защитници на Христовото учение в труден за Църквата период.
Имен ден: Евстати, Евстатий, Евстатия.
