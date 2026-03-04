Три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман
Авиокомпания "Гъливеър“ получи необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.
По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания "България Еър“ излетя от летище "Васил Левски“ – София към международното летище "Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.
Държавният авиационен оператор ще изпълни полет днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.
Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.
