Разследват сигнал за смъртта на трима души в хижа край Годеч, потвърдиха за ФОКУС от ОДМВР-София. 

Към мястото са изпратени полиция и Спешна помощ.

През с. Гинци минава пътят от София за прохода "Петрохан", село Бързия и Берковица. 

Очаквайте подробности!