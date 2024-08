Трифонов: Можете ли, веднага да кажете какво точно са свършили досега, за България, българските еврокомисари?

© Булфото Имам един въпрос. Можете ли, ей така, веднага да кажете какво точно са свършили до сега, за България, българските еврокомисари? Едва ли. И това е така, защото там основно отиваха хора без необходимото образование, без необходимия опит и без необходимия морал. Единствената им заслуга беше това, че са в правилната политическа партия или женени за някой европейски чиновник", написа в социалната мрежа лидерът на ИТН Слави Трифонов.



Тази седмица България трябва да предложи новия, български еврокомисар. Ние сме в интересна ситуация. От една страна, служебният кабинет няма как да вземе самостоятелно решение, заради предсрочните избори, но от друга това е шанс, най-накрая, да се избере комисар не по партийна линия, а по качества.



Българският еврокомисар трябва да е лицето на страната пред Европейския Съюз и европейските институции. Той трябва да е достоен човек и най-важното да има необходимите качества за тази длъжност.



Трябва да бъде доказан професионалист, който да може да работи в международна среда и да представлява България, а не конкретни партийни интереси. Затова сега нашият еврокомисар трябва да има първо необходимите качества, необходимото образование, необходимия професионален опит и необходимите морални качества.



В настоящата политическа обстановка в страната, без редовно правителство, най-голяма е вероятността да получим същия ресор, а именно - Еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта и затова трябва да излъчим кандидат със силен експертен профил, който да поеме тази отговорност. Много малко хора комбинират силен научен профил и познаване на Европейско законодателство и политики.



Ние, от "Има Такъв Народ", смятаме че страната притежава такъв човек. Това е доктор Велислава Петрова.Д-р Велислава Петрова е експерт с широк международен опит в ООН, Световната банка и други международни организации. Бивш заместник-министър на външните работи, водил ключови за България преговори за Шенген, ОИСР и разширяване на ЕС. Има широко познаване на Европейското законодателство в сферите на здравеопазване, образование, технологии и иновации. Международно-признат учен с опит в Европа и страните от Глобалния Юг.



Ще ви запознаем накратко с нейното образование и квалификации.



Средното образование:



Национална природо-математическа гимназия, София, България, като завършва със Златна диплома и е първенец на випуска;



Бакалавър, Микробиология със стаж в индустрията от



University of Bristol, Бристол, Великобритания



Първенец на випуска и носител на наградата за най-добър



стажантски научен проект;



Доктор на Биологичните Науки,



University of Cambridge, Кеймбридж, Великобритания



Геномни изследвания за изучаване на имунната система при инфекциозни заболявания и при имунизации.



Научният ѝ труд, публикуван в Science Immunology е сред 100-те най-четени научни изследвания за 2019 г. (Altmetric Top 100) и е отразен в BBC, Financial Times, Forbes и Time Magazine;



Доктор Велислава Петрова е носител на наградите:



“Най-изявените млади личности на България"



- област “Иновации в медицината";



- лауреат на наградата за 2021г.



“Награда на ректора на Университета в Кеймбридж";



- награда за водещи учени в сферата на глобалното здраве и устойчиво



развитие.



През 2018 година е ПОСТДОКТОРАНТ, ГЕНОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ в Кеймбридж, Великобритания



• Ръководител на партньорства с международни изследователски групи за геномни изследвания и профилиране на имунната реакция при



автоимунни заболявания.



През 2019 година е НАУЧЕН СЪТРУДНИК И ЛЕКТОР към



University of Cambridge, King’s College, Кеймбридж, Великобритания.



2019 – 2020 година работи като Консултант по иновациите в Агенцията на ООН за ХИВ/СПИН, Женева, Швейцария.



През 2021 година е МЕЖДУНАРОДЕН КОНСУЛТАНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ



Световна Банка, Женева, Швейцария;



От 2022 година е СТАРШИ МЕНИДЖЪР, ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ в Международния алианс за ваксини и имунизации, Женева, Швейцария;



През 2022 – 2023 година, доктор Велислава Петрова беше заместник министър на външните работи в Министерство на Външните Работи на Република България,



Представител на МВнР в преговорите с Европейската Комисия по въпросите, свързани с разширяване на Европейски Съюз, членство на България в Шенген и отпадане на Механизмаза сътрудничество и проверка;



Изключително важно е да се отбележи, че докато беше зам. външен министър, д-р Велислава Петрова, нито веднъж не предаде българските национални интереси по темата за падане на ветото пред Северна Македония. Благодарение на нейната твърдост и патриотизъм европейските представители и много наши овластени родоотстъпници бяха принудени да се откажат от първоначалната си безусловна и наведена позиция по тази тема.



През 2023- 2024 година тя е СТАРШИ КОНСУЛТАНТ ПО ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТВЕЛСТВО към Международна Здравна Организация, Женева, Швейцария. В момента, д-р Велислава Петрова, е ГЛАВЕН ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР към Международен Център за Бъдещите Поколения, Брюксел, Белгия.



Аз съм сигурен, че д-р Велислава Петрова, ще бъде достоен еврокомисар, който не само ще се справи със задачите си на тази отговорна длъжност, но и ще защитава българските национални интереси в EС. Тя е човек, който е постигнал всичко сам, благодарение на своите умения, знания и на своя морал и ние, като нация, можем само да се гордеем с хора като нея.



Ако служебният премиер, Димитър Главчев, се откъсне от партийните зависимости ще може да вземе правилното за държавата решение и да предложи доктор Велислава Петрова като новия български еврокомисар. Надяваме се и останалите политически партии и всички държавни институции да постъпят държавнически и да подкрепят нейната кандидатура, защото д-р Велислава Петрова е логичният и правилен избор за България.