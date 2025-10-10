Новини
Трима българи са осъдени на затвор във Франция за източване на банкови карти чрез скимиращи устройства
Автор: Борислава Благоева 10:54Коментари (0)28
©
Трима български граждани попаднаха зад решетките във Франция след участие в професионално организирана престъпна схема за източване на банкови сметки. Присъдата бе произнесена от съд в Ница и включва 18 месеца ефективен затвор за всеки от участниците, както и доживотна забрана за пребиваване в страната, предава Nice-Matin.  

Тримата български граждани са създали схема за измама, която е можела да им донесе много пари, ако две от машините, които са използвали, не са се повредили. 

Измамниците са монтирали върху банкомати специални скимиращи устройства, които копират данните от банковите карти на нищо неподозиращи клиенти. Паралелно с това, миниатюрни камери са заснемали ПИН кодовете, което им е позволявало да теглят пари, да извършват онлайн плащания и да изготвят дубликати на картите.Само за един ден те са успели да присвоят 8 950 евро. Общо четири банкомата са били хакнати от българите: три в Ница и един в Кан.

Двама от осъдените вече са излежали по-голямата част от наказанието си и предстои да бъдат екстрадирани обратно в България. Третият остава в затвора във Франция, след като е бил задържан веднага след съдебния процес.






