Трима българи са успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии
Автор: Цвети Христова 07:45
©
Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия – са успешно евакуирани от Ивицата Газа. Това съобщиха от Министерството на външните работи на Република България. 

Извеждането  протече в тясно сътрудничество с наши партньори и бе координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ.

Статистика: