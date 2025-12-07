Доставени са храна, вода и комуникационни средства на екипажа на "Kairos". Това уточниха властите по време на брифинг."С тях ще осъществяваме връзка с кораба", коментира вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност“Има 3-ма души от екипажа, които не са били в добро здравословно състояние и са били евакуирани с хеликоптер. “При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа".Властите бяха категорични, че това не са бежанци и няма да бъдат третирани като такива. "Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика", допълни той."Тепърва ще се уточнява самоличността им", каза още Румен Николов. Тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел.“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие", обясни той.