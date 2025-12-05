Трима души загинаха на място в катастрофа в Търговищко
©
Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище. Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново, предаде БТА.
По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата.
На място са загинали трима души, пътували в леката кола.
Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.
Още по темата
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
19:11
Инж. Янко Спасов: Младите хора не могат да разберат, че са жертва на едни алгоритми в социалните мрежи
08:59
Експерт: Обучението на децата по пътна безопасност трябва да започне от най-ранна детска възраст, още с разпознаването на цветовете
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.