Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Три са жертвите в катастрофата по пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско. Това съобщиха от МВР за ФОКУС.

Сред загиналите вероятно има и дете. От полицията съобщават, че е имало възпламеняване, което затруднява идентификацията на лицата.

Припомняме, че сигналът за произшествието е постъпил около 14:40 ч. Инцидентът е станал вследствие на челен удар между два леки автомобила.  Образувано е досъдебно  производство. 

По-рано днес от Агенция "Пътна инфраструкутра" съобщиха, че временно e ограничено движението в участъка заради инцидента. Към този час обаче движението по път III-305 Ъглен - Дерманци е възстановено.

.