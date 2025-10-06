ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.
Понастоящем минималната заплата е 1077 лева, а правителството предлага от 1 януари 2026 г. да стане 1213 лева или 620,2 евро.
"Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година", посочи социалният министър Борислав Гуцанов.
По думите му по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ. "Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение. Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", допълни министърът.
"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", каза още Гуцанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: