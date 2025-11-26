Тристранният съвет ще обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда
Те ще обсъдят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.
Ще бъде обсъден и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
