Националният съвет за тристранно сътрудничество с първо заседание за годината. 

На него ще бъде обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите.

Целта е да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил. Така осигурените лица ще могат да решават дали спестяванията им да се управляват по-динамично, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.