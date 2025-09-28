© MAX Sport България загуби от Италия битката за световната титла във волейбола при мъжете, а след края на срещата един трогващ момент обиколи света на спорта!



По време на традиционното ръкостискане между тимовете след края на двубоя, италианецът Симоне Анцани видя срещу себе си либерото на България Дамян Колев, който бе със сълзи на оч и.



Световният шампион поздрави нашето момче, избърса сълзите му и го подкрепи в тежкия момент.



Това показва, че можеш да си на върха не само в спортен план, а и извън него. В живота дори е по-важно!