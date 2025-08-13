Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при покупка на имот
Автор: Екип Ruse24.bg 12:30Коментари (0)34
©
На българския пазар на недвижими имоти отново е модерно да се купува "на килограм“. Еуфорията е толкова голяма, че мнозина се впускат в сделки без да мислят особено. Логиката често е проста: "Нали е тухла, значи е злато.“ Реалността обаче може да е различна – тухлата може и да е стабилна, но ако е върху "блато“ от лошо планиране, инвеститорът лесно може да затъне.

Брокерът и собственик на агенция от Пловдив Мирослав Язов заявява, че много купувачи днес избират имот само защото "всички купуват“. Рядко се прави сметка колко ще струва ремонтът, ако апартаментът е "на шпакловка“, дали наемът ще покрива вноската по кредита или какво ще се случи, ако цените паднат с 10–15%. Един прост тест може да ви спаси: попитайте се – "Ако никой не купи от мен след 5 години, мога ли да живея в този имот и да си го позволя?“ Ако отговорът е "не“ – по-добре изчакайте.

Друга честа грешка е купуването без ясен план как ще се плаща. Да подпишеш договора и да качиш снимка във Facebook е лесно. Да плащаш вноски години наред – това е друга история, особено ако имате два-три имота на кредит и разчитате, че "ще ги продам на печалба“. Лихвите растат, наемите не винаги покриват кредита, а сигурността на работата ви може да се промени. Експертите съветват да правите "стрес тест“ – сметнете колко ще ви струва, ако лихвите скочат с 2% или ако имотът стои празен половин година. Ако сметката не излиза, паузата може да се окаже най-добрата инвестиция.

Язов предупреждава още: "На пазара винаги ще има възможности, но и рискове. Разликата между успешната и провалена сделка често е в това дали сте мислили с главата си или сте следвали стадото.“ Този коментар е особено важен, когато става дума за
избора на продавач и брокер, защото правилният партньор може да ви спаси от сериозни грешки.

Третият капан е сляпото доверие на продавача. "Сградата е луксозна, строителството е перфектно, апартаментът е уникален“ – звучи познато? Продавачът е там, за да ви убеди, а не да бъде ваш приятел. Истинската картина ще видите, ако проверите обект на същия строител, който е на поне 5 години, и чуете мнението на живеещите там. Визуализациите в брошурите показват мечта, не реалност.

И накрая – брокерите. Да, има изключителни професионалисти, но не всеки, който ви се усмихва и предлага "ексклузивна оферта“, мисли за вашето бъдеще. Работете с хора, които имат доказан опит или са препоръчани от реални клиенти. Задавайте им трудни въпроси – за конструкция, за документи, за законови промени. Ако се дърпат или ви мотаят, просто си тръгнете.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
Задържаха група за отвличания
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: