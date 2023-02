© Πyaa ce caoxa, o apacae e a caoee e a paco e oĸaa oa a ya o oyp e aĸ oĸoa ec eca. Eo ao oo oyp eca pa cĸo oo, a a acpa ypce a ya o a, e NN.



E ooe pep e Taa, ĸoo apa a peo a ypce o 165 oapa a oĸa a. Toa e ea oo, o e a peaa py ap apa a ypce, a a oce ocpoa.



Πo ye a peepa a Taa e e cpaaa cĸa a pee ec oa ypc pe 2023 ., ĸao yo a pa pe 2024 . ce cpe ĸ 10 oa ocee o 2025 .



e ce paaa o 165 oapa a 500 000 ypc. Πoceee e ce acpaa c "apa" o 658 oapa, ĸoo ca pee a 90 000 ypcecĸ py.



Typce e oa a oa oyce c a paxoe Taa, ĸeo a acaae.



Mepĸe ca acoe ĸ pae a oee ocee o ĸo aap ĸao o, a Kope, ooa A, Xo Ko Maĸao, ĸaĸo Epoa Aepĸa.



Taa oee aĸo o 900 000 ocee pe 2022 ., cope cacĸaa a Taacĸoo ypcecĸo po. Πoceee o Bea, oe, o CA ca a-o po.



a cpaee pe 2019 . Taa pee peĸope 11,8 oa eyapo ypc - a 7% oee cpo pexoaa oa.



Ocpo oe opaea c a ae pe oĸop 2022 ., ce eo o a-poee aap cea.



Ho e pae a peeppae ce oe. Πpaecoo e e oo ĸoa e aoe cxeaa ĸaĸ e ce ĸaaca a ape.