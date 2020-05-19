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Òóìáà ðîìè áàùà, äîêàòî èçâåæäàë äåöàòà ñè íà ðàçõîäêà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:03 / 19.05.2020Êîìåíòàðè (15)77
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Ïî ñëó÷àÿ èìà 4 çàäúðæàíè, ñðåä êîèòî è åäíà æåíà. Æåñòîê ïîáîé íàä  ìëàä ìúæ ïîñðåä áÿë äåí â öåíòúðà íà Âèäèí, äîêàòî èçâåæäàë äåöàòà ñè íà ðàçõîäêà. Ïî äóìèòå ìó å áèò ñ áóõàëêè, óäàðåí å ïî ãëàâàòà, äîêàòî äúðæàë åäíîãîäèøíîòî ñè äåòå. Æåíà ìó ñúùî áèëà áèòà. Ïî ñëó÷àÿ èìà 4 çàäúðæàíè, ñðåä êîèòî è åäíà æåíà, ñúîáùè Íîâà òâ.

Âëàäèìèð èçëÿçúë ñ åäíîãîäèøíèòå ñè áëèçíàöè íà ðàçõîäêà â öåíòúðà íà Âèäèí. Íàïàäíàëè ãî ãðóïà ìúæå ñ áóõàëêè. Ïðåäè äåí ïîñòðàäàëèÿò èìàë äðóãî ïðåðåêàíèå - íà ïúòÿ. Çà äà íå áúäå áëúñíàò îò àâòîìîáèë, Âëàäèìèð óäàðèë ïî êàïàêà íà êîëàòà, à øîôüîðúò ñå çàêàíèë, ÷å ùå ñå ñàìîðàçïðàâÿ ñ íåãî.

"Ïîìîëèõ ãè ñàìî äà îñòàâÿ äåòåòî. Òîãàâà áÿõ óäàðåí ñ áóõàëêà ïî ãëàâàòà. Âèäÿõ, ÷å ïðåç òîâà âðåìå áèÿò è æåíà ìè, êîÿòî äúðæåøå äðóãîòî äåòå", ðàçêàçâà Âëàäèìèð.

Êîãàòî ñëÿçëà îò àâòîìîáèëà, ñúïðóãàòà Êðèñòèíà âèäÿëà, ÷å Âëàäèìèð å çàîáèêîëåí îò ãðóïà ìúæå. Îò óäàðèòå, êîèòî ìó íàíàñÿò, òîé ïàäíàë íà çåìÿòà è èçïóñíàë åäíî îò äåöàòà ñè. Êðèñòèíà âçåëà è äâåòå äåöà è õóêíàëà äà áÿãà. Íàïàäàòåëèòå çàïëàøèëè ñåìåéñòâîòî è ñ óáèéñòâî.

Ñâèäåòåëè íà ñëó÷èëîòî ñå ðàçêàçâàò, ÷å ñèòóàöèÿòà å áèëà ìíîãî ñòðåñèðàùà. Òå ñà íà ìíåíèå, ÷å ïîäîáíî íåùî å íåäîïóñòèìî.

Áëèçêè íà íàïàäàòåëèòå ñà íà äðóãî ìíåíèå. Ñïîðåä òÿõ, ìúæåòå ñà îòèøëè äà ñå ïîìèðÿò è ðàçáåðàò, íî ñà íàïàäíàòè îò Âëàäèìèð è ñúïðóãàòà ìó. Òîâà ãè ïðîâîêèðàëî äà îòâúðíàò íà óäàðà. Òå òâúðäÿò, ÷å áëèçêèòå èì íå ñà íîñèëè áóõàëêè è íîæîâå.









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