ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Òóìáà ðîìè áàùà, äîêàòî èçâåæäàë äåöàòà ñè íà ðàçõîäêà
Âëàäèìèð èçëÿçúë ñ åäíîãîäèøíèòå ñè áëèçíàöè íà ðàçõîäêà â öåíòúðà íà Âèäèí. Íàïàäíàëè ãî ãðóïà ìúæå ñ áóõàëêè. Ïðåäè äåí ïîñòðàäàëèÿò èìàë äðóãî ïðåðåêàíèå - íà ïúòÿ. Çà äà íå áúäå áëúñíàò îò àâòîìîáèë, Âëàäèìèð óäàðèë ïî êàïàêà íà êîëàòà, à øîôüîðúò ñå çàêàíèë, ÷å ùå ñå ñàìîðàçïðàâÿ ñ íåãî.
"Ïîìîëèõ ãè ñàìî äà îñòàâÿ äåòåòî. Òîãàâà áÿõ óäàðåí ñ áóõàëêà ïî ãëàâàòà. Âèäÿõ, ÷å ïðåç òîâà âðåìå áèÿò è æåíà ìè, êîÿòî äúðæåøå äðóãîòî äåòå", ðàçêàçâà Âëàäèìèð.
Êîãàòî ñëÿçëà îò àâòîìîáèëà, ñúïðóãàòà Êðèñòèíà âèäÿëà, ÷å Âëàäèìèð å çàîáèêîëåí îò ãðóïà ìúæå. Îò óäàðèòå, êîèòî ìó íàíàñÿò, òîé ïàäíàë íà çåìÿòà è èçïóñíàë åäíî îò äåöàòà ñè. Êðèñòèíà âçåëà è äâåòå äåöà è õóêíàëà äà áÿãà. Íàïàäàòåëèòå çàïëàøèëè ñåìåéñòâîòî è ñ óáèéñòâî.
Ñâèäåòåëè íà ñëó÷èëîòî ñå ðàçêàçâàò, ÷å ñèòóàöèÿòà å áèëà ìíîãî ñòðåñèðàùà. Òå ñà íà ìíåíèå, ÷å ïîäîáíî íåùî å íåäîïóñòèìî.
Áëèçêè íà íàïàäàòåëèòå ñà íà äðóãî ìíåíèå. Ñïîðåä òÿõ, ìúæåòå ñà îòèøëè äà ñå ïîìèðÿò è ðàçáåðàò, íî ñà íàïàäíàòè îò Âëàäèìèð è ñúïðóãàòà ìó. Òîâà ãè ïðîâîêèðàëî äà îòâúðíàò íà óäàðà. Òå òâúðäÿò, ÷å áëèçêèòå èì íå ñà íîñèëè áóõàëêè è íîæîâå.
Êîìåíòàðè (15)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 5 ìèí.
0
ïðåäè 5 ìèí.
0
ïðåäè 7 ìèí.
0
ïðåäè 8 ìèí.
0
ïðåäè 20 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 37 ìèí.
+3
ïðåäè 1 ÷. è 55 ìèí.
+3
ïðåäè 2 ÷. è 0 ìèí.
+3
ïðåäè 2 ÷. è 23 ìèí.
+3
ïðåäè 2 ÷. è 36 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà