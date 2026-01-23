Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
©
По информация на собствениците, клиент е платил с банкнота, която на пръв поглед изглеждала като истинска, но впоследствие се е оказала фалшива. За да предпазят други търговци и граждани, потърпевшите са публикували снимки на банкнотата и призовават за повишено внимание.
Фалшивото евро може лесно да бъде разпознато по няколко характерни белега – върху него е изписано "THIS NOTE IS NOT LEGAL TENDER“, както и "PROP MONEY“, което означава, че банкнотата е реквизит, използван за филмови продукции.
Освен това липсват основните защитни елементи на истинските евро, хартията е по-гладка, с почти пластмасово усещане, а при осветяване не се виждат воден знак и защитна нишка.
Според собствениците на обекта подобни банкноти най-често се пробутват при натоварени моменти и бързи покупки, когато продавачите нямат възможност да направят по-внимателна проверка.
От търговския обект апелират всички да бъдат бдителни при приемане на пари, особено чуждестранна валута, и при най-малко съмнение да сигнализират незабавно полицията.
Още по темата
/
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
20.01
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
20.01
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
19.01
Още от категорията
/
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:36
Бизнесмени: Евтиният труд в България вече не е ключово предимство, инвеститорите ценят ниските данъци
22.01
Макс Баклаян: Основните причини за рекордното поскъпване на инвестиционното злато са геополитика и макроикономика
20.01
Макс Баклаян: 2026 ще бъде годината на среброто – котировките преминаха 90 долара за тройунция
20.01
Габриела Горанова-Димчева: Значително повече предприятия планират да наемат, отколкото да съкращават персонал
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.