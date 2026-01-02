Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около 4–6 евроцента
© ФОКУС
"Абсолютно нормално беше всичко. Системите се рестартираха за около 30–40 минути и сега работят безпроблемно. Нямаше голям наплив на клиенти“, обяснява пред bTV той.
Новият софтуер позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро. Ако клиентът плати в левове, но иска рестото в евро, системата го калкулира автоматично.
"Все още има клиенти, които предпочитат да получат стотинки в лева, но това не е проблем и ще се регулира в рамките на 1–2 седмици“, добавя председателят.
В големите градове повечето клиенти вече използват евро, докато в по-малките населени места хората са по-притеснени и все още нямат достатъчно евро в себе си. "В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева. Може би около 95% от плащанията са все още в лева, след 2-3 седмици ще се променят нещата“, казва Хаджидимитров.
Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12.
"Доставките на горива се нормализираха и няма проблеми с логистиката. Цените на световните борси и потреблението също са стабилни, така че през следващите месеци не очакваме резки промени“, уверява Хаджидимитров.
Той съветва шофьорите да бъдат спокойни – горива има и цените са едни от най-добрите в Европа. Персоналът е обучен за работа с евро, така че пътуването ще бъде спокойно и безопасно.
Още по темата
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
09:57
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:09
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
09:03
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
08:44
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
01.01
Още от категорията
/
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
10:16
"Ще вдигна тост с хубаво българско вино": Кристин Лагард с обръщение часове преди страната ни да влезе в еврозоната
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.