Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
"Пореден сигнал от граждани за неправомерно двойно увеличаване в цените заради закръгляване. Интересно в рамките на един ден как разходите на един паркинг в мол са нараснали двойно?", пишат от "Антиспекула".
На 31.12 един час престой на паркинга е струвал 1 лев, а след 1 януари вече е 1 евро.
