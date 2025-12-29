Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
Собственикът на хранителен магазин в Монтана Камен Аврамов споделя, че подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни. Според него държавата е могла да организира процеса по-достъпно за малкия и среден бизнес.
"Този етап ще предизвика много въпроси, на които трябва да търсим отговори. Мисля, че държавата можеше малко по-сериозно да организира някои неща - примерно срещи с оторизираните органи, данъчни, банкови системи“, обяснява Аврамов пред NOVA.
Предизвикателството с наличността на евро
Един от основните проблеми, които търговците предвиждат, е бързото изчерпване на наличните евро монети и банкноти. Макар бизнесът да има възможност да закупи стартови пакети, тяхната стойност може да се окаже крайно недостатъчна още в първите часове на работния ден.
"Имаме стартов пакет от 250 евро, но до обяд той сигурно ще бъде изчерпан. Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лева. Трябва да му върнеш 90 и няколко лева ресто в евро. При четири-пет такива клиенти пакетът свършва“, пресмята Камен Аврамов.
Притесненията на клиентите
В кварталните магазини основната група клиенти са по-възрастните хора, които също подхождат с доза скептицизъм към новите пари.
"Тук пазаруват предимно по-възрастни хора. Техните пенсии започват от 6-о число нататък, така че дотогава със сигурност ще се пазарува само с левове“, прогнозира търговецът. Той споделя, че вече се е опитал самоинициативно да набави допълнителни евро монети от познати, пътуващи в чужбина, за да е по-подготвен.
