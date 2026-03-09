И тази година много българи са направили ранни резервации за лятна почивка в държави от Близкия изток и Северна Африка. Заради военните действия в региона обаче пътуванията към момента видимо са подвъпрос. Как конфликтът се отразява и ще се отрази на туроператори и туристи и какви са очакванията?Георги заедно със свои познати планирали летните си почивки преди няколко дни. Той избрал да почива на българското море, а негови познати в Египет. Сега осъзнава, че е направил по-сигурния избор на дестинация за ваканция през идващото лято."Не бих почивал там, мисля, че тези неща, които се случват, са абсурдни, още повече, че живеем в XXI век, уж мир… относно почивките, мисля, че е най-добре всички българи да си почиват в България, имам един приятел, който си отложи за Египет почивката, знам, че няма да пътува…", каза пред БНТ туристът Георги.Парите на неговия приятел не са били върнати и все още чака отговор.Очакванията на експертите в туристическия бранш у нас са проблемите с пътуванията до по-екзотични дестинации в Африка и Азия да бъдат решени до няколко седмици."Става дума за два общо взето различни района – Северна Африка няма да пострада от събитията, които са тук. Имаме една стабилност по отношение на пътуванията към Египет, Тунис, Мароко и съответно по-големият проблем е там, където в момента се водят военни действия - Средният изток и Близкият изток. Но аз предполагам, че до 15 март ще имаме развитие на тази ситуацията и след 15 март ще започне възстановяването на полетите от голяма част от дестинациите, които в момента са засегнати. От 1 април нататък ние ще имаме пълно възстановяване на летателните програми“, коментира проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.Въпреки прогнозите, че ситуацията в региона на Близкия изток ще се успокои, част от хората в Благоевград не биха рискували с пътувания в тази посока."Няма да отидем, ще се откажем, дори и да имаме резервации, ще откажем резервациите“, казва Мая, която също е турист."Тук бих си почивал, Гърция, България, по-спокойно е!“, сподеиля друг туристна име Атанас.Радослава коменитира, че "Африка е добре", но за Близкия е изток не е сигурна и по-скоро не би пътувала скоро, а по-вероято в Европа.През последната седмица туроператори отчитат ръст на резервациите за почивка в Гърция, Албания и България. Ако напрежението в Близкия изток остане, тенденцията за лятна почивка в страни на Балканите ще се запази.