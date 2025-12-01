Туроператорите и турагентите да внимават, стартират проверки
Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за туристическото пътуване. Търговците са длъжни имат застраховка "Отговорност на туроператора“, която покрива щети в случай на несъстоятелност на компанията. Инспекторите от КЗП ще проверят също така и местата за настаняване - дали са категоризирани или регистрирани и дали предоставяната услуга отговаря на дадената категория.
Особен акцент през предстоящия зимен туристически сезон ще бъдат задълженията на търговците да обозначават двойно цените в левове и евро, правилното превалутиране и всички останали задължения, вменени от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Планират се съвместни проверки с други институции след участие в поредица от работни срещи с представители на министерството на туризма, местната власт, МВР, НАП, БАБХ, АПИ, РЗИ и др. Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон.
