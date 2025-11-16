Томислав Дончев обясни в ефира на bTV, че Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция.
В същото време, изборът му за особен управител на "Лукойл" продължава да предизвиква дебати. Докато управляващите са убедени, че той ще се справи, опозицията продължава да припомня, че Спецов няма опит в енергийния сектор.
До момента той все още не е говорил по темата.
"Аз не съм адвокат, на когото и да е. В създалата се ситуация, изключително важно е държавата да изпълни своя ангажимент – да не излизат средства към майката компания. Кой по-добре познава разплащането на компанията от Националната агенция по приходите“, каза Жечо Станков – министър на енергетиката.
"Аз не го познавам толкова добре, но ми се е налагало по 2-3 повода да работя с него и ми се струва способен, знаеше какво прави в данъчното. От друга страна, той е смел човек, поне една дузина сигурно са отказали да бъдат особен управител“, добави Делян Добрев, председател на Комисията по бюджет и финанси.
"Румен Спецов първо, че няма опита. Второ, че предстоят сериозни решения за рафинерията. Асен Василев го беше избрал да събира данъци“, коментира Радослав Рибарски от ПП-ДБ.
Атанас Атанасов от ДСБ заяви, че функцията му трябва да е на счетоводител. Според него основната му задача ще бъде да наблюдава сметките и движението на парите.
Търси се нов директор за НАП
