© Ha-oaa ypcĸa cpoea ĸoa nk nt o, e poa apcĸ papaoĸ a coap epa wn U 8 ceĸa a 8,4 oa. a ceĸaa caa co o opcoaa eĸapa a ypcĸaa ĸoa, ca cay. wn U 8 ee a e a papaoae paae a 40 W cea oooaa eeĸpoepaa ap.



nk nt e aa 1,782 epo a aĸ a e coce ĸaa a apcĸaa ĸoa, ĸoo e c oaa cooc 470 000 ea, coaa opcoa eĸapa ĸyya.



wn U 8 e ypeea pe 2021 oa ce aaa c poeĸpae, ocaĸa capae a cce a pooco a eep o ooe ĸoeoa eep o, ĸaĸo c pooco poaa a eep o ooe ĸoeoa o, Money.bg.



Typcĸaa nk e ocoaa pe 1957 oa. Koaa e popaa eepa paaeo a pacpyĸyp poeĸ oaca a ea, aa, eeĸpecoo, eoxecĸaa poeoc, paep popoo. paa a ep pyeca 30 pa, ĸeo ceĸopa a ee o, ĸaĸo ocaĸaa cpya a a, yp, ya, aĸcepo ycy ĸopopa coyep cce.



Πpe ap a oa caa co, e ĸocopy a aepĸacĸaa pya htl ypcĸaa nk e pa o paecoo Cĸoe a cpoecoo a e acpa Ceepa Maĸeo.