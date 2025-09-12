ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тържествено връщат две реликви на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски"
Двете паметни плочи са били монтирани от двете страни на централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" преди предвиденото тържествено освещаване на храма на 2 август 1912 година.
Тогавашното правителство възложило текста на надписите да бъде изготвен от известните учени - проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С паметните плочи се отдавала почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България, както и на възстановяването на независимото българско царство при цар Фердинанд през 1908 година.
Оригиналните възпоменателни плочи са свалени от фасадата на храма през 1950 г., като са заменени с други, с надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 г. 75 години по-късно в резултат на гражданска инициатива и с благословението на Светия синод на Българската православна църква, оригиналните паметни плочи са изнесени от подземията на храма, където са били захвърлени, а след а след това - ремонтирани и реставрирани.
Оригиналните плочи ще бъдат поставени на стойки до южната част на олтара на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", а до тях ще бъде положен паметният дарителски надпис.
