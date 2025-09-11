ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|УНИЦЕФ: Българските деца са сред най-затлъстелите в Европа
Анализът на данни от над 190 страни, озаглавен "Печалба за сметка на децата: Как хранителната среда ги излага на риск", установява, че от 2000 г. насам разпространението на поднормено тегло сред децата на възраст 5-19 години е намаляло от близо 13% на 9,2%, докато нивата на затлъстяване са нараснали от 3% на 9,4%. Затлъстяването вече надвишава поднорменото тегло във всички региони на света, с изключение на Субсахарска Африка и Южна Азия.
По данни от глобалния Доклад 19 на УНИЦЕФ 29,2% от българските деца на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло през 2022 г., в сравнение с 27,6% през 2018 г. – ръст, който потвърждава негативната тенденция. България се нарежда сред страните с най-високи нива на детско затлъстяване в Европа.
Един от основните изводи на Доклад 19 е, че нарастващото разпространение на наднормено тегло и затлъстяване сред децата трябва да се разглежда в по-широкия контекст на променящата се хранителна среда, в която те растат. Хранителните навици на семействата се променят, а тези промени оказват пряко въздействие върху здравето на децата. По-специално, наблюдава се устойчива глобална тенденция към повишена консумация на храни с високо съдържание на захари, сол и нездравословни мазнини, съчетана с нисък прием на жизненоважни витамини и минерали.
Анализът в Доклад 19 също така подчертава връзката между социално-икономическите фактори и здравето на децата. Други допринасящи фактори за нарастващите рискове са широкото използване на дигитални технологии,водещо до намалена физическа активност сред децата, както и агресивнатата реклама и маркетинг на ултрапреработени, нездравословни храни.
"Когато говорим за недохранване, вече не става въпрос само за деца, които не получават достатъчно храна и страдат от поднормено тегло. Затлъстяването се превръща във все по-сериозен проблем, който застрашава здравето и развитието на децата. Ултрапреработените храни все по-често заменят плодовете, зеленчуците и протеините – в момент, когато храненето играе ключова роля за растежа, когнитивното развитие и психичното здраве на децата“, заяви Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел.
"Всяко дете трябва да има достъп до здравословна и питателна храна, която подпомага неговия растеж и развитие. Спешно се нуждаем от политики, които подкрепят всички родители и възрастни, полагащи грижи за децата, така че да им осигурят питателна и здравословна храна." - допълни Ръсел.
Въпреки че недостатъчното хранене остава сериозен проблем сред децата под 5-годишна възраст в повечето страни с ниски и средни доходи, разпространението на наднормено тегло и затлъстяване нараства сред децата и юношите в училищна възраст. Според последните налични данни 1 на всеки 5 деца и юноши на възраст между 5 и19 години в световен мащаб – или 391 милиона – живее с наднормено тегло, като голяма част от тях вече са класифицирани като живеещи със затлъстяване.
Докладът предупреждава, че ултрапреработените и бързи храни – с високо съдържание на захар, рафинирано нишесте, сол, нездравословни мазнини и добавки – формират хранителния режим на децата не чрез личен избор, а под влиянието на нездравословна хранителна среда. Тези продукти доминират в магазините и училищата, докато дигиталният маркетинг предоставя на хранително-вкусовата индустрия мощен достъп до младата аудитория.
Докладът посочва и добри практики – например в Мексико, където правителството забрани продажбата на ултрапреработени храни в държавните училища, за да подобри хранителната среда за милиони деца.
За да променят хранителната среда и да гарантират, че децата имат достъп до питателна храна, УНИЦЕФ призовава правителствата, гражданското общество и партньорите да предприемат следните спешни действия:
Въвеждане на всеобхватни и задължителни политики за подобряване на хранителната среда за децата, включително ясно и коректно етикетиране на храните, ограничения върху маркетинга на нездравословни храни, както и данъци и субсидии, насърчаващи здравословното хранене.Прилагане на социални инициативи и програми за промяна на поведението, които дават възможност на семействата и общностите да изискват и създават по-здравословна хранителна среда за децата. Забрана на предоставянето или продажбата на ултрапреработени и нездравословни храни в училищата, както и забрана на маркетинга и спонсорството на хранителни продукти в училищата.Създаване на ефективни механизми за защита на процесите на обществената политика от влияние и намеса от страна на ултрапреработената хранително-вкусова промишленост.Укрепване на програмите за социална закрила с цел справяне с доходната бедност и подобряване на финансовия достъп до здравословни храни за уязвимите семейства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: