Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
Автор: Екип Ruse24.bg 10:39
© Plovdiv24.bg
44-годишната Димитрина Грозева е убита с един удар с нож във врата. Тя е била намерена паднала между антрето и банята, като в областта на шията е имала забит нож. Тялото е открито от нейния син. Това обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Започнати са действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства. В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР - Пловдив, криминална полиция, и прокуратурата е изяснен извършителят - 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението.

Според разследващите около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина в Първомай, след като е прескочил оградата. По това време в дома са били - умъртвената жена и нейният син. Тя се е събудила от кучешкия лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията, тя е починала на място от кръвозагуба.

Убиецът е напуснал местопрестъплението веднага, отправил се е в покрайнините на Първомай, където е паркирал автомобила си, с който е отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал и открил майка си мъртва.

Мотивът е личен, обясни Ваня Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения - краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили.

Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години.

С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане за постоянно задържане под стража.


Още по темата: общо новини по темата: 3
19.08.2025 Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има
обвинен
18.08.2025 Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
18.08.2025 Директорката на градината, в която е работила убитата жена: Беше оригинално бижу!






