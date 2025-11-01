криминалната полиция, събрала се снощи пред денонощен магазин за цигари и алкохол на ул. "Цар Симеон", е била на място заради извършено убийство.
Граждани сигнализираха в социалните мрежи, че голям район от центъра на столицата е бил отцепен.
Към този момент няма допълнителна информация около случая.
Убийство в центъра на София!
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10
"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
31.10
Празник е! Има поверия
31.10
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
