Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Автор: Екип Ruse24.bg 21:39Коментари (0)68
©
Български учен със световно признание от Станфорд – разработва хапче против стареене.

Български учен от Центъра за върхови научни постижения в Пловдив е сред топ 1% от най-добрите учени в света, според класация на Станфордския университет.

Това е професор Милен Георгиев – ръководител на научни структури в Центъра по растителна системна биология и биотехнология и БАН. Неговият екип е подготвил документи за патентоване на хапче против стареене.

В дисциплината "Биотехнологии" Станфордският университет тази година отличава изследователи от САЩ, Китай, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Израел, Швейцария, Сингапур и други. Проф. Милен Георгиев е първият български учен, удостоен с признанието да е в топ 1% в тази категория.

"Имам един изключително силен екип, който допринася за това", казва той пред БНР. 

Неговата работа е съсредоточена върху дълголетието и стареенето.

"Със сигурност това е допринесло значително за класацията, защото темата е изключително важна в световен план."

Преди месеци професор Георгиев обяви откриването на конкретен вид мед, който забавя остаряването. Вече са готови и документите за европейски патент.

"Нашето желание е да преминем процедурата в по-експресен формат, който е позволен, и до края на годината да имаме така нареченото хапче за дълголетие. А също и да обявим какъв е видът мед, защото знам, че това е интересно за всички – всеки пита. Това, по което имаме напредък, е един растителен козметичен продукт, за който в момента провеждаме изпитване с доброволци, свързано със забавянето на стареенето на кожата".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: