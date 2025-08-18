ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Учени: Може да живеете с 15 години по-малко, ако ходите бавно
Според изследването, хората, които ходят с по-бързо темпо, живеят значително по-дълго в сравнение с онези, които се движат бавно – независимо дали са слаби, с нормално тегло или със затлъстяване. Най-кратка е била очакваната продължителност на живота при много слабите участници, които ходят бавно – средно 64,8 години при мъжете и 72,4 години при жените. За сметка на това, жените, които ходят бързо, са с очаквана продължителност на живота между 86,7 и 87,8 години, а мъжете – между 85,2 и 86,8 години.
Разликата в продължителността на живота между най-бързо и най-бавно ходещите участници достига до 15 години. Тази тенденция се запазва дори при хора със значително наднормено тегло, което според учените е сериозен индикатор за важността на физическата активност пред самия индекс на телесната маса (ИТМ).
"Резултатите ни показват, че добрата физическа форма е по-надежден индикатор за продължителността на живота, отколкото ИТМ. Насърчаването на хората да ходят по-бързо може да има реален ефект върху здравето и дълголетието им“, казва ръководителят на изследването д-р Том Йейтс от Университета в Лестър.
Важно уточнение от екипа е, че изследването не доказва причинно-следствена връзка – тоест не означава, че само по себе си бързото ходене удължава живота. Вместо това то установява силна връзка между скоростта на ходене и очакваната продължителност на живота, което прави този показател полезен инструмент за преценка на цялостното здравословно състояние на даден човек.
Според учените скоростта на ходене може да се използва от медицинските специалисти като допълнителен критерий при оценката на здравето, наред с други клинични изследвания и показатели, пише zdrave.to.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: