ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Учени от БАН с пробив, който ще доведе до промени в моделирането на физичните процеси
Уникалните изследвания от измерването на йонната температура в дивертора на токамак WEST бяха представени по време на 24-ото издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии. Д-р Йерней Ковачич от Университета в Любляна обяви резултатите от работата на мeждународния екип, включващ учени от четири европейски държави - България, Франция, Чехия и Словения. В лекцията си пред участниците във форума той разказа за научния пробив на изследователите, измерили йонната температура в дивертора на токамак WEST. Екипът е доказал, че температурата на йоните е няколко пъти по-висока от тази на електроните. Винаги при моделни пресмятания се е предполагало, че тези температури са равни, резултатът ще доведе до големи промени при моделирането на реалните физични процеси. Основната цел на провежданите експерименти е да се постигне управляем термоядрен синтез, който е един от най-перспективните бъдещи енергийни източници.
Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии се проведе от 15 до 19 септември в Созопол. Организатори на събитието бяха Институтът по електроника на БАН и Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетика в Айндховен. Във форума участваха 112 учени от Англия, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Чехия и Япония. В школата се включиха и тридесет и трима млади учени и студенти. Сред представените теми беше и производството на графен и приложението му в така наречените "умни“ стъкла. Постигнатите резултати са обещаващи за масовото производство на висококачествени стъкло-пакети за бита и автомобилната индустрия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Общината и държавата се заемат с яхтеното пристанище в Русе
15:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: