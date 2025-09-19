Новини
Учени от БАН с пробив, който ще доведе до промени в моделирането на физичните процеси
Автор: Емануела Вилизарова 10:05Коментари (0)92
© БАН
Учени от Института по електроника на БАН разработиха устройство, наречено Анализатор на забавящо поле, което се използва за провеждане на експерименти за постигане на управляем термоядрен синтез. Устройството е инсталирано на токамак във Франция и с него са постигнати за първи път резултати, които ще предизвикат промени в моделирането на физичните процеси.

Уникалните изследвания от измерването на йонната температура в дивертора на токамак WEST бяха представени по време на 24-ото издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии. Д-р Йерней Ковачич от Университета в Любляна обяви резултатите от работата на мeждународния екип, включващ учени от четири европейски държави - България, Франция, Чехия и Словения. В лекцията си пред участниците във форума той разказа за научния пробив на изследователите, измерили йонната температура в дивертора на токамак WEST. Екипът е доказал, че температурата на йоните е няколко пъти по-висока от тази на електроните. Винаги при моделни пресмятания се е предполагало, че тези температури са равни, резултатът ще доведе до големи промени при моделирането на реалните физични процеси. Основната цел на провежданите експерименти е да се постигне управляем термоядрен синтез, който е един от най-перспективните бъдещи енергийни източници.

Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии се проведе от 15 до 19 септември в Созопол. Организатори на събитието бяха Институтът по електроника на БАН и Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетика в Айндховен. Във форума участваха 112 учени от Англия, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Чехия и Япония. В школата се включиха и тридесет и трима млади учени и студенти. Сред представените теми беше и производството на графен и приложението му в така наречените "умни“ стъкла. Постигнатите резултати са обещаващи за масовото производство на висококачествени стъкло-пакети за бита и автомобилната индустрия.






Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
18:42 / 17.09.2025
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
16:20 / 17.09.2025
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:58 / 17.09.2025
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
16:18 / 17.09.2025
Общината и държавата се заемат с яхтеното пристанище в Русе
15:22 / 17.09.2025
