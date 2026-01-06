Въвеждането на еврото е предизвикателство и за децата. Проверка показа доколко те се справят с еврото и центовете. Имат ли проблеми с купуването на закуски в училище и коя валута предпочитат?Когато тръгнала за училище вчера, Деси взела от вкъщи и левове, и евро. Не била сигурна вендинг машината как ще работи, но искала да е подготвена."Ние сутринта събирахме центове, за да може да имам да си пусна. Обаче когато дойдох в училище, се оказа, че с левове можело само и трябваше да ходя до лавката, за да си разваля парите и така си развалих парите на стотинки и левове, за да мога да си взема нещо от вендинг машината", каза пред БНТ Десислава Дикина, ученичка в 5-и клас в НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"."Разговаряли сме с хората, които ги обслужват, те казаха, че до края на тази седмица, следващата седмица, вече ще променят нещата, така че да има достатъчно време, хем децата да си изхарчат стотинките, хем да преминат към новото средство за разплащане", подчерта педагогическият съветник в училището Диана Ленкова.Макар днес Деси да е взела само левове със себе си за вендинг машината, предпочита да плаща в евро, за да може по-бързо да се адаптира към новата валута.Росица Дикина, родител: "Няма притеснение и да пазарува с евро, и да плаща в лева, да ѝ връщат в евро, защото това ѝ се беше случило в един голям магазин близо до нас, когато пазаруваше. Тя даваше лева, а ѝ връщаха рестото в евро. И каза: "Ама, то на касата всичко си го пише и се вижда колко трябва да ми върнат."В лавката в Националното училище за древни езици и култури вчера и днес не е имало проблеми.Виолетка Стоянова, продавач в училищната лавка: "Мога да кажа 50:50 - и в евро, и в лева. Ние бяхме си заредили, имахме първоначално да започнем. И така. Справяме се."В Русе учениците пазаруват и в двете валути. Повечето обаче предпочитат да изчистят събраните по празниците левове. Освен това, в малките хранителни магазини няма достатъчно евробанкноти, затова връщат рестото само в левове.Иван Стойчев, търговец: "Справят се много добре с еврото. Родителите са им дали по 50, по едно и по две. Всичко става много лесно. Даже с евро става по-лесно, отколкото с левовете.""Тук навсякъде горе-долу само в лева връщат. Пък и сме свикнали от едно време с левове да плащаме и така ни е по-лесно просто.""Само че не е хубаво, като пазаруваш в лев да ти връщат лев, защото реално си ги въртим, а трябва да бъде обратното.""Има достатъчно приложения за мобилни телефони в момента създадени, за връщане на ресто, за изчисляване на ресто, които смятам, че съвсем спокойно децата могат да ги използват. От началото на следващия месец всичко ще опре до простата математика", каза още Диана Ленкова.Възрастните са убедени, че децата ще свикнат по-лесно с новата валута, отколкото те