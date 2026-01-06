Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
©
Когато тръгнала за училище вчера, Деси взела от вкъщи и левове, и евро. Не била сигурна вендинг машината как ще работи, но искала да е подготвена.
"Ние сутринта събирахме центове, за да може да имам да си пусна. Обаче когато дойдох в училище, се оказа, че с левове можело само и трябваше да ходя до лавката, за да си разваля парите и така си развалих парите на стотинки и левове, за да мога да си взема нещо от вендинг машината", каза пред БНТ Десислава Дикина, ученичка в 5-и клас в НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ".
"Разговаряли сме с хората, които ги обслужват, те казаха, че до края на тази седмица, следващата седмица, вече ще променят нещата, така че да има достатъчно време, хем децата да си изхарчат стотинките, хем да преминат към новото средство за разплащане", подчерта педагогическият съветник в училището Диана Ленкова.
Макар днес Деси да е взела само левове със себе си за вендинг машината, предпочита да плаща в евро, за да може по-бързо да се адаптира към новата валута.
Росица Дикина, родител: "Няма притеснение и да пазарува с евро, и да плаща в лева, да ѝ връщат в евро, защото това ѝ се беше случило в един голям магазин близо до нас, когато пазаруваше. Тя даваше лева, а ѝ връщаха рестото в евро. И каза: "Ама, то на касата всичко си го пише и се вижда колко трябва да ми върнат."
В лавката в Националното училище за древни езици и култури вчера и днес не е имало проблеми.
Виолетка Стоянова, продавач в училищната лавка: "Мога да кажа 50:50 - и в евро, и в лева. Ние бяхме си заредили, имахме първоначално да започнем. И така. Справяме се."
В Русе учениците пазаруват и в двете валути. Повечето обаче предпочитат да изчистят събраните по празниците левове. Освен това, в малките хранителни магазини няма достатъчно евробанкноти, затова връщат рестото само в левове.
Иван Стойчев, търговец: "Справят се много добре с еврото. Родителите са им дали по 50, по едно и по две. Всичко става много лесно. Даже с евро става по-лесно, отколкото с левовете."
"Тук навсякъде горе-долу само в лева връщат. Пък и сме свикнали от едно време с левове да плащаме и така ни е по-лесно просто."
"Само че не е хубаво, като пазаруваш в лев да ти връщат лев, защото реално си ги въртим, а трябва да бъде обратното."
"Има достатъчно приложения за мобилни телефони в момента създадени, за връщане на ресто, за изчисляване на ресто, които смятам, че съвсем спокойно децата могат да ги използват. От началото на следващия месец всичко ще опре до простата математика", каза още Диана Ленкова.
Възрастните са убедени, че децата ще свикнат по-лесно с новата валута, отколкото те
Още по темата
/
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
16:03
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:25
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:24
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
13:39
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
11:48
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
11:02
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
09:59
Още от категорията
/
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия заради бурните емоции при приготовлението на празниците
16:57
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
15:20
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.