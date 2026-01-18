Синдикат "Образование“ представи национално изследване, обхващащо над 12 хиляди участници – учители, родители и други заинтересовани страни, относно управленските решения на държавните институции при повишена заболеваемост. Методът на проучването е анкета и интервю "лице в лице“.Резултатите показват, че 51,3% от участниците смятат, че въвеждането на онлайн обучение при висока заболеваемост над 30% е неправилно решение. Според синдиката насилственото налагане на дистанционно обучение, когато отсъстват до половината учители и ученици, е неефективно и ограничава правото на болничен отпуск.В същото време 43,8% от респондентите подкрепят прилагането на дистанционно обучение при масови отсъствия, с цел гарантиране на завършването на първия учебен срок. Синдикат "Образование“ предлага решенията за дистанционно обучение да се вземат на ниво училище от директорите и учителите, като се гарантира учебният процес.Относно "домашния отпуск“ на учениците, синдикатът подчертава, че данните на РЗИ и РУО често са невярни, тъй като около 90% от болните ученици не са потърсили медицинска помощ.Най-голяма подкрепа – 97,2% – участниците в изследването дават за удължаване на междусрочната ваканция при задълбочаваща се епидемиологична обстановка. Само 1,7% са на мнение, че това би представлявало непреодолим пропуск.Синдикатът отбелязва, че броят на учениците, използвали "домашен отпуск“ за последните три учебни години, се е увеличил 6,9 пъти, достигайки над 1,45 милиона. Според синдиката този факт не е свързан с учебните резултати, а отразява удобството за родителите.На този фон синдикатът критикува предложението в проектопромените на ЗПУО да се отнеме възможността на кметовете да обявяват грипни ваканции – инструмент, доказал своята ефективност на местно ниво.Като конкретна мярка, Синдикат "Образование“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни – от 3 до 6 февруари 2026 г., за да се оформи общ период от девет дни, в който контактите между ученици и учители ще бъдат ограничени, а рискът от зарази – намален."Не е важно колко ще учим, а по-важно е да учим по-добре, но най-важно е да сме здрави“, посочват от синдиката.