Учениците ще могат да участват във формирането на политиките в образователната система?
Автор: Емануела Вилизарова 18:34Коментари (0)0
© МОН
Подкрепяме създаването на национално представителство на ученическите съвети и стартираме работа за регламентирането му в нормативната уредба. Този ангажимент пое министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с представители на ученически парламенти и съвети и на Младежкия форум. По думите му може да се стъпи на опита на Националното представителство на студентските съвети, а всички текстове ще бъдат разписани заедно с учениците.

"Това е инициатива, която от много години коментираме и от общата ни ангажираност зависи да я облечем в смисъл“, каза министър Вълчев. По думите му има много въпроси, които трябва учениците да обмислят и да предложат – кой да може да бъде избиран, кога да се придобива право на глас и др. Той се ангажира, че МОН ще подкрепи ученическите идеи така, че да залегнат в законовата и подзаконовата уредба, за да бъде това организация с реално участие във формирането на политиките в образователната система.

"Националното представителство на студентските съвети през годините се утвърди като коректив на министерството в областта на висшето образование. Надявам се същото да постигнем и с ученическа национална организация, но тук има много повече организационни предизвикателства“, каза още Красимир Вълчев. Той призова младите хора никога да не допускат да бъдат употребявани за политически цели и да отстояват последователно идеите си.

Учениците заявиха, че вече обсъждат варианти за функционирането на подобна организация, устав, органи на управление и взаимодействие между училищата. Те подчертаха и че ученическото самоуправление е сред най-успешните инструменти за приобщаване на проблемните младежи, намаляване на агресията и обмяната на идеи и ценности.

В срещата участваха заместник-министрите Наталия Михалевска, Емилия Лазарова и Петър Николов, председателят на Национален младежки форум Атанас Радев и Виктория Трифонова, Дамян Будинов и Елица Манева от Софийски ученически съвет, Силвия Аврамова и Димитър Фердинандов от Национален ученически парламент, както и Христо Томов от организацията "Младите решават“.






