Учените прогнозират възобновяване на активността на изригвания по празниците
Докладът отбелязва, че две големи активни зони попадат в линията на видимост от Земята. Това ще бъде причината за възобновяването на слънчевите изригвания преди новата година.
"Слънчевите петна, от които "растат" примките, все още не са видими (скрити зад ръба на Слънцето), но ще се появят в зрителното поле в рамките на 1-3 дни. Според изчисленията, и двата центъра на активност ще бъдат в зоната на уверена видимост в навечерието на новогодишните празници, 30-31 декември", се казва в доклада.
