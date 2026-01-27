Над 115 млн. евро се предвижда да бъдат инвестирани за дейности в детски градини и училища по 24 национални програми за развитието на образованието. Проектите им вече са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН.В новата Национална програма "Приобщаваща и сигурна образователна среда“ се поставя акцент върху подкрепата за учениците с обучителни трудности. Включени са дейности, свързани с ранното разпознаване на обучителни трудности, включително дислексия, дисграфия и дискалкулия. В друг модул се предвижда подкрепа за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности. По този начин ще се осигури грижа за младежи със сензорни, интелектуални и физически увреждания, които след завършване на XII клас нямат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени със специфичните им потребности и здравословно им състояние. Модулът включва още практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа в единен модел, прилаган от мултидисциплинарен екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертиза в работата с хора с увреждания.В рамките на НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, Центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път се дава възможност да се кандидатства за закупуване на оборудване за спорт в училищата. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и анализ на развитието на тригодишните деца. Това ще позволи навреме да се откриват рискове в когнитивното, езиковото, социално-емоционалното и моторното развитие, което е важно за предоставяне на адекватна подкрепа и предотвратяване на последващи обучителни затруднения, социална изолация и образователна маргинализация на децата.Чрез Национална програма "Умения на фокус“ ще се осигурят условия за развиване на съвременни умения, в съответствие с предизвикателствата на новите реалности. В нов модул по нея – "Позитивни нагласи“, е заложено разширяване и надграждане на прилагането на педагогически практики "Утринна история“, "Утринна приказка“ и "Утринна среща“, като ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища. По друг модул "Лаборатория за игри“ се предвижда изграждане на национален и международен център за валидиране и разпространение на игрови практики и формиране на професионална мрежа, която споделя разбирането за играта като основен механизъм на учене и развитие.Национална програма "България – образователни маршрути“ ще бъде насочена към разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и на образователните маршрути за българските училища в чужбина, частните училища и центровете за специални образователни потребности. Ще се подкрепя създаването на материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история, които да стимулират ученето чрез преживяване и затвърждаването на придобитите знания.МОН предлага и през следващата година да продължат досега успешно реализиралите се програми. Това са "Система за национално стандартизирано външно оценяване“, "Ученически олимпиади и състезания“, "Хубаво е в детската градина“, "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование", "Квалификация на педагогическите специалисти“, "Заедно за всяко дете“, "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“, "Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, "Без свободен час“, "Роден език и култура зад граница“, "Професионално образование и обучение“, "Обучение за ИТ умения и кариера“, "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, "Неразказаните истории на българите“, "Заедно в изкуствата и в спорта, "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, "Безопасност на движението по пътищата“ и "Бъдеще за таланти“.С изпълнението на националните програми през 2026 година се очаква да бъдат подпомогнати основните образователни политики, реализирани от МОН, включително тези за утвърждаване на приобщаващия характер на образованието, достъпа на всички деца и ученици с фокус към уязвимите групи, утвърждаване на компетентностния подход с промяна от заучаване към функционалност на знанията на учениците, насърчаване на дигитализацията и иновациите и придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот.