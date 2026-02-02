Сподели close
От днес в СУ "Кирил и Методий“ в село Нова махала ще има нов директор, както и нов преподавател по английски език. Това казаха пред ФОКУС от МОН.

От пресцентъра на ведомството обясниха, че досегашният директор е депозирал предизвестие за напускане, което влиза в сила предсрочно. Новият ръководител на училището временно ще изпълнява длъжността до назначаването на титуляр.

В началото на  седмица в училището ще бъде назначен и нов преподавател по английски език. Педагогът, който досега е заемал позицията, е в болничен, като се очаква след изтичането му да подаде молба за напускане. Междувременно проверката на Министерството на образованието и науката в училището продължава и в резултат от нея ще бъдат предложени и последващи действия, в това число и дисциплинарни производства, ако се съберат доказателства за нарушения.

Проверката обхваща всички аспекти на организацията на учебния процес, както и дали са били налице индикации за необходимост от подкрепа на ученици и задействани ли са възможните механизми да се предостави такава. Именно затова в екипа от проверяващи са включени експерти от две дирекции на МОН – "Организация и контрол“ и "Приобщаващо образование“.

Паралелно с това на място работят и психолози от мобилната група на МОН, които оказват психологическа подкрепа на засегнатите.

На място в училището през последните дни бе и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска, която разговаря със семейството и съучениците на починалия ученик. Тя проведе и среща с педагогическия колектив. По време на нея беше представена и новата учителка по английски език – млад специалист, приет от учениците и общността.

Предстои в системата на образованието да бъде структурирана и мобилна група за професионална педагогическа подкрепа, стана ясно по време на среща в училището.

Групата ще осигурява супервизия в училищата – насочена към подкрепа, към решаване на казуси на основата на натрупан опит и с мерки за развитие на училищата. В тях ще се включват педагози с богат професионален опит, а целта им няма да бъде да проверяват и да откриват пропуските, а да дават работещи решения от практиката при трудни ситуации и да усилят превенцията на училищно ниво.

Проверката на МОН на място ще продължи докато се събере максимално много информация, като вече е разговаряно и с психолога, който ученикът е посещавал извън училището и се оказва пълно съдействие на разследващите органи.

Към срещите в петък се присъeдини и Ева Жечева, която е директор на дирекция "Права на детето“ към Омбудсмана на Република България.